أ ف ب: إحراق سيارات وانفجار أمام معبد يهودي في جنوب فرنسا

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن إحراق سيارات وانفجار أمام معبد يهودي في جنوب فرنسا

وأُضرمت النار في سيارتين على الأقل إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز صباح السبت أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا، مما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.

واكد رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة فرانس برس إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل. وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانان ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على شبكة التواصل الاجتماعي إكس.

واضاف :"أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود وللجميع تضامني معهم وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سنلجأ إلى كل الوسائل للعثور على الفاعل"، مشيرا إلى تعزيز حماية مواقع العبادة اليهودية.