حماس: وفدنا برئاسة الحية سيصل القاهرة بدعوة من الوسطاء للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة

أعلنت حركة حماس أن وفدها برئاسة خليل الحية سيصل الى القاهرة بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة. وتابعت :"نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان الرئيس الاميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، كما نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ ما اتفق عليه ونطالب بالضغط على الاحتلال وإلزامه ووقف تعطيل التوصل لاتفاق".

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