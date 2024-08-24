ألمانيا تبذل قصارى جهدها للقبض على منفذ هجوم زولينجن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن السلطات الأمنية تبذل قصارى جهدها للقبض على منفذ هجوم الطعن في مدينة زولينجن الألمانية. وكتبت فيزر على منصة «إكس»: «تحظى الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بكل الدعم من الحكومة الاتحادية»، موضحةً أنها على اتصال مستمر مع وزير داخلية الولاية، هربرت رويل، والسلطات الأمنية.

ووصفت فيزر الهجوم بأنه «صادم»، وقالت: «نشعر بالحزن للأشخاص الذين لقوا حتفهم بطريقة فظيعة»، معربة عن مواساتها لعائلات القتلى والمصابين. وبحسب الشرطة، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية في هجوم الطعن الذي وقع مساء أمس الجمعة في زولينجن خلال مهرجان للاحتفال بذكرى مرور 560 عاماً على تأسيس المدينة.