مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت منزلاً في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وشنّت طائرة مسيرة اسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفةً منزلاً في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بصاروخ موجه، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتعرضت أطراف بلدتي عيترون ومارون الراس في جنوب لبنان قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار ليلة أمس من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي بكثافة طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان وصولاً حتى مشارف مدينة صور الجنوبية. كما أطلقت القوات الإسرائيلية ليلة أمس القنابل الضوئية فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.