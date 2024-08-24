شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح التحالف الوطنى فى دعم المواطنين بالمحافظات؟ والان مع تفاصيل الخبر

قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، نموذج محترف عن كيفية التنسيق المشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلى ويضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح والذى يصنع فارق فى حياة المواطنين بشكل مستدام.

ولعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.

ويعد التحالف الوطني أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتمكن التحالف والذى بات كيانا عظيما يضم الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وقد تم ترجمة ذلك لعدد من المبادرات المهمة التى استهدفت فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة.