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حماس: إحراق نسخ القرآن يؤكد طبيعة سلوك الكيان الفاشي تجاه هوية الأمة ومقدساتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم السبت، عن إدانتها "قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم مسجد بني صالح شمالي قطاع غزة".

وأشارت حماس، إلى أن إحراق نسخ القرآن واستهداف المساجد يؤكدان طبيعة سلوك الكيان الفاشي تجاه هوية الأمة ومقدساتها.

وأكدت حماس أن قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوثيق جريمتهم النكراء ونشرها يشير بوضوح لسياسة إجرامية تديرها حكومة الاحتلال.

وكانت لقطات مصورة أظهرت جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم مسجد بني صالح شمالي قطاع غزة، وإحراق جميع المصاحف بداخله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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