رئيس الأركان الأمريكي: نراقب التحركات لرد محتمل من إيران وحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، يزور الأردن اليوم لبحث سبل تجنب أي تصعيد جديد في المنطقة.

وأشار ميلي إلى أنه سيتحدث مع نظرائه في المنطقة لبحث تجنب صراع أوسع نطاقا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة جلبت قدرات إضافية إلى المنطقة لحماية قواتها إذا تعرضت لهجوم ولإرسال رسالة قوية وتجنب صراع أوسع.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، على أن حماية قواته في المنطقة هي الأولوية القصوى، موضحا أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تراقب التحركات لرد محتمل من إيران وحزب الله وهي في حالة استعداد.

وأوضح ميلي أنه سيناقش في إسرائيل كيفية استجابتها لرد إيران وحزب الله الانتقامي.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولهم، إن رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل غدا الأحد للتنسيق بشأن هجوم محتمل لإيران وحزب الله اللبناني.