هكذا أنهي 6 أشخاص حياة محام في كفر الشيخ.. النيابة تكشف المخطط

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل محام يقيم بمركز بيلا، على خلفية حدوث خلافات بين 3 متهمين منهم، إلى جلسة يوم الاثنين المقبل للمرافعة.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتوب، وسكرتارية محمد أحمد خليفة.

وشهدت جلسة المحاكمة في القضية رقم 3019 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1313 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، تضامن عدد كبير من المحامين تقدمهم فراج زعفان، نقيب محامين كفر الشيخ، وسامي الغنام عضو النقابة.

وترافع كل من نقيب المحامين بكفر الشيخ فراج زعفان، وأحمد جاد الرب، ومحمد شحاتة، وفهيم ابوهرج، والبدوي مجاهد، ودفعوا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهمين الستة، وإضافة المادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات نظرًا لاستعراض المتهمين القوة والبلطجة ما أدى إلى وفاة زميلهم المجني عليه عمدًا.

كان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال: "محمد.خ.ع.ع.ع"، 26 عامًا، عامل ويقيم بقرية الربعمائة التابعة لمركز بيلا، و"رضا.ا.ا.ع.ي"، 30 عامًا، سباك ويقيم بقرية الحفير التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، و"عنتر.ع.ع.ع.ب"، 18 عامًا، عامل، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا، و"محمد.ا.ع.م.ع"، 34 عامًا، عامل ويقيم بقريه بحر البقر ري 2 سرحان محافظة بورسعيد، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهم عما أسند إليهم، لأنهم في يوم 15 مارس 2024 قتل المتهمون الأول والثاني والثالث، المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على إثر خلافات بينهم، حيث بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه، ووضعوا مخططًا للإقدام على ما استقروا عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، وبناء على ما أبلغهم به المتهم الرابع توجهوا إلى حيث أيقنوا مرور المجني عليه المحامي بالطريق العام.

وكشف صحيفة الإحالة إلى أنه بوصول المجني عليه إلى ذلك المكان استوقفه المتهمون، وأشهر المتهم الأول السلاح الناري، وعاجل المجني عليه بأن وجه السلاح الناري نحو رقبته مطلقًا منه عيارًا ناريًا استقر بعنقه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين في مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون إسعافه قاصدين إزهاق روحه.

كما وجهت لهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة نارية "بندقية خرطوش" بدون ترخيث، وحازوا و أحرزوا أربعة طلقات خرطوش تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها او احرازها.

أما المتهم الرابع اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الوقائع بأن أحاط المتهم الأول علما بخط سير المجني عليه تمهيدًا لارتكاب جريمته موضوع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أخفى المتهمين الخامس والسادس، المتهمين الأول والثاني والثالث وساعدوهم على الفرار من القضاء بأن اصطحبوهم وقاموا إيوائهم في مزرعة مملوكة للمتهم السادس بمدينة بعيدة عن مكان بارتكابهم الوقائع الجنائية المذكورة وهي مدينة بورسعيد قاصدين تمكينهم من الفرار من وجه القضاء.

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