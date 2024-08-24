قبل زفافها بأيام.. وفاة مضيفة طيران مصرية أثناء رحلة بأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نعت شركة مصر للطيران، المضيفة الجوية ريهام هشام محمود الخليفة، والتي وافتها المنية في كازابلانكا أثناء رحلة عمل بالمملكة المغربية.

وكانت ريهام هشام محمود، المضيفة الجوية، توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية داخل الفندق في المغرب بعد وصول الرحلة إلى كازابلانكا وقبل عودتها مرة أخرى للقاهرة.

وفي نفس الإطار، ودع خطيب مضيفة الطيران، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إنا دلله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى خطيبتي وزوجتي المستقبلية وزوجتي في الجنة إن شاء الله عن قريب ريهام هشام محمود خليفة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويسكنه فسيح جناته، مع السلامة يا أحلى وأطيب خلق الله، كان نفسك نكبر ونعجز سوا، بس تتعوض لما يجمعنا على خير إن شاء الله في أقرب وقت".

وكانت المضيفة الجوية، تستعد لحفل زفافها يوم 9 سبتمبر المقبل.