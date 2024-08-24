القسّام تفجّر نفقًا مفخخًا بقوة إسرائيلية شرقي دير البلح وسط غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باشتباكات ضارية بمنطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط غزة.

وأوضحت القسام في بيانها، أن عناصرها فجروا نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام، إلى هبوط مروحيات لإجلاء جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد الاشتباكات مع مقاتليها شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبها أفادت مصادر عبرية، بإصابة عدد من جنود الاحتلال بجراح متفاوتة خلال كمين للمقاومة في قطاع غزة، وفق ما أوردته "شمس نيوز" الفلسطينية في بيان عاجل.