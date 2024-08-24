روسيا تشن هجمات على القوات الأوكرانية في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - شنت القوات الروسية هجمات اليوم السبت على القوات الأوكرانية في منطقة كورسك، فيما هاجمت القوات الأوكرانية منطقة بيلجورود.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مروحية هجومية من طراز مي-28 إن إم تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وجهت ضربة لقوات أوكرانية في منطقة حدودية بإقليم كورسك.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الهجمات أسفرت عن القضاء على العديد من المركبات القتالية المدرعة الأوكرانية في منطقة كورسك.

وبالمقابل، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف على قناته على تلجرام إن المسيرات الجوية الأوكرانية وجهت ضربات إلى مساكن خاصة وحظائر المرافق في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وأضاف الحاكم أنه يجري تحديث المعلومات حول نتائج الهجمات.