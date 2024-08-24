لبنان: قصف إسرائيلي على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا.. وحزب الله يستهدف عدة مواقع

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف مدفعي على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا بجنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف المدفعي منطقة حامول وأطراف بلدة عيتا الشعب، كما قصفت بلدة كفركلا بمدفعية الهاون، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية، وكذلك موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

كما استهدف "حزب الله" تمركزا لقوات الاحتلال في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتهما بشكل مباشر.