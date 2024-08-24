ننشر النقاط الرئيسية في الخطة الأمريكية للسلام في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تتضمن خطة السلام الأمريكية وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة عشرات الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس، منذ الهجوم السابع من أكتوبر 2023.

وحصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على دعم لهذه المقترحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما زار الشرق الأوسط في الفترة من 17-21 أغسطس 2024.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة السلام في مايو من هذا العام الجاري، والتي تتضمن ثلاث مراحل وترصدها بوابة الخليج 365 الالكترونية كالتالي:

تتضمن المرحلة الأولى وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وتبادل بعض الرهائن بما في ذلك النساء وكبار السن والمرضى والجرحى. وسيتم مبادلتهم بسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أما المرحلة الثانية فتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء الآخرين و"وقفاً دائماً للأعمال العدائية".

وفي المرحلة الثالثة، سيتم البدء في وضع خطط لإعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن القتلى.

وقال بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية في 19 أغسطس: "كرر رئيس الوزراء التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الحالي بشأن إطلاق سراح رهائننا، والذي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، وهو ما يصر عليه بشدة".

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وفي نوفمبر 2023، عقدت إسرائيل هدنة لمدة أسبوع مع حماس، أفرجت خلالها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة عن 105 من الرهائن الإسرائيليين مقابل نحو 240 سجيناً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.

ومع ذلك، فإن إسرائيل قلقة بشأن من ستطلق سراحهم في المستقبل، فهي تريد أن يكون لها حق الاعتراض على 65 سجيناً من أصل 150 سجيناً من ذوي الأحكام الطويلة الأمد الذين تريد حماس الإفراج عنهم.