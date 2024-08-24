ماكرون: نبذل كافة الجهود للعثور على منفذ انفجار المعبد اليهودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع المصلين الذين كانوا داخل المعبد اليهودي في مقاطعة "هيرولت" في جنوب فرنسا والذي وقع أمامه انفجار صباح اليوم السبت نتج عن احتراق سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز، مؤكدا أنه يتم بذل كافة الجهود للعثور على منفذ هذا العمل الذي وصفه بــ"الإرهابي".

وقال ماكرون - في تدوينة على منصة (إكس) - "يتم بذل كل شيء للعثور على منفذ هذا العمل الإرهابي ولحماية أماكن العبادة".

وقد أحيلت إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيقات حول حادث انفجار وحريق وقع صباح اليوم أمام معبد يهودي في مقاطعة "هيرولت" في جنوب البلاد وأكد هذه المعلومة رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال جابرييل أتال، الذي أوضح على حسابه على منصة "إكس" أنه علم بأن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد تولت التحقيق، بعد أن كان قسم الدرك يباشر التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وقد أضرمت النيران في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز أمام معبد يهودي في "لا جراند موت" في جنوب فرنسا، ما تسبب في انفجار وأدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة، وفق ما أفاد قسم الدرك. وأدان وزير الداخلية من جانبه ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على منصة "إكس" مؤكدا دعمه وتضامنه مع الجالية اليهودية وأوضح أنه "بناء على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سنلجأ إلى كل الوسائل للعثور على الفاعل"، مشيرا إلى تعزيز حماية مواقع العبادة اليهودية.