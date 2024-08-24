البرهان يكشف شرط انتهاء الحرب في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الذي يخوض صراعا مريرا ضد نائبه السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، السبب وراء غياب وفده لمؤتمر جنيف الذي دعت إليه الولايات المتحدة وانتهى أعماله الجمعة، أن إصرار واشنطن على إرسال وفد من الجيش لا وفد حكومي هو السبب في الامتناع عن المشاركة في المؤتمر، الذي كان من المأمول أن ينهي الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023.

وأضاف البرهان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الحرب ستستمر (في بلاده) إذا لم تتحقق مطالبنا.

وتحت الضغط الدولي أعلن البرهان إرسال وفد إلى القاهرة لبحث الملفات الرئيسية المعروضة على مؤتمر جنيف، وبعد اتهامات بالتلكؤ، ومغادرة الخليج 365 الأمريكي مصر عائدا إلى جنيف، أعلنت حكومة السودان وصول اثنين من وفدها إلى القاهرة الخميس الماضي.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن بلينكن أن واشنطن تسعى لإنهاء النزاع، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة.

بلينكن أوضح أن المحادثات "تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقق فعالة من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق".

وتقول الأمم المتحدة إن السودان الذي كان، حتى قبل الحرب، من أفقر بلدان العالم، يشهد "واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.