شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري يكرم طلاب الثانوية المتفوقين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، حفلا حاشدا لتكريم الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الالفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم، ورفعت عطا أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم المحافظة ،وتوافد قيادات حزب الشعب الجمهوري وعددا من الأعضاء بمجلس النواب ، على مكان الاحتفال باحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الحفل ، ووجه النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب رسالة للمتفوفين قائلا:"بذلتم جهودا كبيرة الفترة الماضية خلال فترة الدراسة بالثانوية العامة ورغم الصعاب تغلبتم عليها بإرادة قوية"،وطالب الطلاب بالاستمرار في التفوق بالمراحل الجامعية القادمة حتى يكون لدينا كوادر تتقدم وتنهض بهذه البلد من خلال الفكر والرؤى البناءة.

وقال : "أوصيكم بالأخلاق الحميدة والالتزام في العمل، والاطلاع المستمر حتى تكونوا أكثر ثقافة"،ووجه أبو هميلة الشكر والتقدير الأولياء الأمور اصحاب الجهود الحقيقية والعامل الرئيسي في وصول هؤلاء المتفوفين لهذا المستوى ، موجها الشكر أيضا للمعلمين ودورهم في توجيه الطلاب.



كما وجه أبو هميلة رسالة لوزير التعليم محمد عبد اللطيف: "منصبكم في غاية الأهمية وأملنا كبير في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة وهذا الأمر يحتاج لجهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة".

كما وجه الشكر الرئيس السيسي على تبنيه التطوير الذي تشهده منظومة التعليم حاليا، لافتا إلى أن التطوير الجامعي في مصر أصبح على مستوى جيد ونأمل أن يصل التطوير ويطول التعليم قبل الجامعي خلال الفترة القادمة.

و ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم، خاصة التعليم الجامعي، لافتا إلى أن مصر تشهد تقدم في كافة المجالات.

مؤكدا أن المتفوقين بالثانوية العامة بذلوا جهودا كبيرة من أجل تفوقهم، وهو ما استلزم ارادة قوية، وعليهم أن يواصلوا هذا التفوق في المرحلة الجامعية ،موضحا أن الطلاب المتفوقين هم أمل البلاد ومستقبلها ، وهم قادرون على المساهمة في بناء الوطن متسلحين بالعلم والأخلاق الحميدة.



وأشار أبو هميلة إلى أن تفوق الطلاب يقف خلفه أيضا عدة من العوامل أبرزها الأسر والمدرسين والهيئات التعليمية، مشيدا بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وقراراته ، ومشددا على أهمية الاهتمام بالتعليم قبل الجامعي، والارتقاء بالجانب التربوي.



ومن جانبه شدد النائب أحمد عاشور أمين التنظيم بالجيزة على أن المجتمعات تتقدم بسواعد أبنائها المتفوقين، ومن ثم حرص الحزب على تكريمهم حتى يكونوا نواة للمساهمة في الارتقاء بوطنهم.

وتحدث النائب طارق الطويل مساعد امين العمل الجماهيري، عن أهمية التعليم في رقي المجتمعات وتقدمها، مشددا على أهمية التعليم الفني خاصة الصناعي والزراعي لنهضة مصر ، وأن يواصل المتفوقين نجاحاتهم في الحياة العملية.

وأكد رفعت عطا أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن حزب الشعب الجمهوري واحد من الأحزاب النشطة في الشارع، والتفاعل مع قضايا وما يشغله، ومن هنا كان حرصه على تكريم أوائل الثانوية العامة.

وعرض حزب الشعب الجمهوري بالجيزة خلال الحفل فيلم تسجيلي عن انجازات التعليم خلال 10 سنوات، تضمنت النجاحات التي تحققت خلال هذه الفترة الزمنية.



وشمل الحفل تقديم عروضا فنية تفاعل معها الحضور ، قبل أن يتم تكريم الطلاب بمنحهم دروعا ومبالغ مالية ، حيث ارتسمت الفرحة على الوجوه، وقدموا الشكر لحزب الشعب الجمهوري على تكريمهم.



النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب



خلال الحفل



عرض تسجيلى خلال الحفل



المتفوقين بالثانوية العامه



جانب من الحفل



المتفوقين و اسرهم بالحفل



تكريم المتفوقين



جانب من الحفل (2)