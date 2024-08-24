أول صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ هجوم كورسك

أعلنت روسيا، السبت، عن صفقة تبادل مع أوكرانيا شملت 115 أسير حرب من كل جانب، موضحة أن المجندين الروس أسروا خلال الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه «في ختام عملية تفاوض، تمت إعادة 115 عسكريا روسيا اعتقلوا في منطقة كورسك من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل، تم تسليم 115 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية».

وأضافت أن الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حاليا على أراضي بيلاروس، الحليفة الوثيقة لموسكو.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «عاد 115 من المدافعين عنا إلى وطنهم. هم جنود من الحرس الوطني والقوات المسلحة والبحرية وحرس الحدود الوطني».

جهود إماراتية

تم هذا التبادل، على غرار صفقات التبادل الأخرى بوساطة من الإمارات التي اعتبرت «أنّ هذا الإنجاز، الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة، يعكس التزام الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين»، كما جاء في بيان للخارجية الإماراتية.

وهي أول عملية تبادل سجناء بين البلدين منذ أن شن الجيش الأوكراني هجومه داخل روسيا في 6 أغسطس.

وباغت الهجوم الأوكراني الذي بدأ في 6 أغسطس في منطقة كورسك الحدودية الروسية، موسكو، وأعلنت كييف عن أسر «مئات» الجنود الروس.

صفقة يناير

وفي يناير الماضي، تم تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 448 عسكريا بوساطة إماراتية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، وقتها، استعادة 248 من الجنود الروس في تبادل للأسرى مع أوكرانيا، ومن جانبها، أكدت الرئاسة الأوكرانية على نحو منفصل إعادة أكثر من 200 أسير أوكراني من روسيا، نقلا عن رويترز.

وتبادل الجانبان عددًا من الأسرى عدة مرات على مدار الحرب التي دخلت عامها الثالث.