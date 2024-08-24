أندرو تيت في الإقامة الجبرية مجددا

استمر التحقيق في قضايا الأخوين أندرو وتريستان تيت، بعد أن صادرت السلطات الرومانية المزيد من السيارات الفاخرة من ممتلكاتهما في العاصمة بوخارست، أمس. جاء هذا الإجراء بعد يومين من قرار المحكمة بوضع أندرو تيت تحت الإقامة الجبرية لمدة 30 يومًا.

يتناول التحقيق الجديد اتهامات تتعلق بالإتجار بالبشر للقُصر والجنس مع قاصر.

ويوم الأربعاء، احتجزت النيابة العامة ستة أشخاص، بينهم الأخوان تيت، بعد أن داهمت الشرطة أربعة منازل في بوخارست ومنطقة إيلفوف المجاورة.

وقدمت النيابة العامة طلبًا للمحكمة لتمديد فترة احتجاز الأخوين إلى 30 يومًا، لكن القاضي قرر وضع أندرو تيت تحت الإقامة الجبرية، بينما خضع تريستان تيت لرقابة قضائية تشمل قيودًا جغرافية وتبليغًا دوريًا للشرطة.

يذكر أن نجم رياضة الفنون القتالية السابق الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية سطع ووصل إلى الشهرة على الإنترنت في السنوات الأخيرة، حيث حصد 11.6 مليار مشاهدة على TikTok بينما كان يتحدث بصوت عالٍ عن هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة.