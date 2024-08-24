داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الدامي على مهرجان زولينغن في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الدامي على مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، الذي تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وقالت وكالة "رويترز" إن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم بسلاح أبيض غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق يوم السبت، اعتقال شخص أثناء عمليات البحث عن مهاجم مجهول على مهرجان بمدينة زولينغن.

هاجم الرجل عدة أشخاص بسكين

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة 9:40 مساء يوم الجمعة، عندما هاجم الرجل عدة أشخاص بسكين، مضيفة أن الدافع لا يزال غامضا.

وقالت الشرطة إن الضحايا هم رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 56 عاما، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، أربعة منهم في حالة خطيرة.