الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل جنود داخل مبنى مفخخ في حي الزيتون

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، تحت بند سُمح بالنشر، بأن 3 جنود إسرائيليين قتلوا داخل مبنى مفخخ ومراقب بالكاميرات، في حي الزيتون، خلال المعارك وسط قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة، أن القوة الإسرائيلية توغلت صباح أمس الجمعة في حي الزيتون في قطاع غزة، ودخلت مبنى على ما يبدو كان مفخخًا ويخضع للمراقبة عبر كاميرات، وعند دخول القوة إلى المنزل تم تفجير العبوة وقُتل 3 جنود كانوا في الداخل وأُصيب 7 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة محيط المبنى.

إصابة طفلين برصاص الاحتلال واعتقال مواطن خلال مواجهات في نابلس

في وقت سابق، أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، واعتقل مواطن آخر في مواجهات ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بالقدمين لطفلين يبلغان من العمر (16 و14 عاما)، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا -لم تعرف هويته بعد-، مشيرة إلى أن البلدة تشهد اقتحامات لجيش الاحتلال بشكل شبه يومي.

في السياق ذاته، أحرق مستعمرون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قرية صرة غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين أضرموا النيران في مساحات واسعة من أراضي القرية، ما أدى لاحتراق العشرات من أشجار الزيتون المعمرة .

وفي السياق، أصيب عدد من الموطنين بينهم مواطنتان، مساء اليوم، بجروح في هجوم لمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سوسيا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت (وفا) بأن مجموعة من المستعمرين المدججين بالسلاح هاجموا القرية واعتدوا على المواطنين بالضرب بالهراوات، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح، بينهم مواطنة (62 عاما)، وآخرى (52 عاما) جراء الاعتداء عليهما بالضرب على الرأس وكافة أنحاء جسدهما .

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عبوين، وقريتي عجول وعارورة، شمال غرب رام الله، دون الإبلاغ عن اعتقالات.



