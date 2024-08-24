الرئيس الأوكراني : سنجبر روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب دبلوماسياً.

وحذّر زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكراين فورم)، من أنه إذا فشلت هذه الجهود الدبوماسية الأوكرانية، فإن القوات المسلحة ستكون مستعدة لطرد القوات الروسية من البلاد بالقوة العسكرية.

وتابع زيلينسكي: "لا يمكن أن تنتهي الحرب إلا باستعادة سلامة أراضي أوكرانيا ومنع حرب مسلحة جديدة من جانب بوتين والاتحاد الروسي"، مضيفا أنه "حتى نخسر عددًا أقل من الناس، في المقام الأول، ولكن إذا لم ننجح، وإذا خذلنا شركاؤنا ولم يقفوا بحزم ضد الروس، فسنفعل كل شيء للتأكد من أن جيشنا مستعد لطرد بوتين من أراضي دولتنا".

وأفادت الوكالة بأن فولوديمير زيلينسكي طرح خطة لإنهاء الحرب دبلوماسياً على أساس صيغة السلام، والتي تمت مناقشتها في قمة السلام الأخيرة في سويسرا.

وكان النسخة الأولى من قمة السلام الأوكرانية في سويسرا قد انعقدت يومي 15 و16 يونيو الماضي، حيث ركزت على القضايا المنصوص عليها في صيغة السلام الأوكرانية، بما في ذلك الأمن النووي والغذائي، وكذلك إعادة الأطفال الأوكرانيين.