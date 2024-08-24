بيت رعب حي الزيتون.. فخ قسامي قضى على 3 جنود في لحظات

ياسر رشاد - القاهرة - قضت كتائب القسام على عدد من جنود الاحتلال في بيت بحي الزيتون بعد تفخيخه بعبوة ناسفة وكاميرا حساسة، رصدت دخول الجنود للمنزل وأعطت الأمر لتفجير العبوة فورا، فقتلت 3 وأصيب آخرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يعلن عن أسماء الجنود القتلى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، إن 3 جنود احتياط، قتلوا خلال العمليات وسط غزة في حي الزيتون، شمال محور نيتسريم، وهم: دانيل باشينيوك ونيتاي ميتودي وفينيف يتسحاق أورين، وتم إبلاغ عائلاتهم ليرتفع عدد القتلى إلى 338 .

وأضاف الجيش في بيانه:

اللواء (احتياط) دانيل باتشينيوك، 26 عاماً، من بات يام، مقاتل في اللواء 6310 من لواء القدس (16).

والرائد (احتياط) نيتاي ميتودي، 23 عاماً، من عسقلان، مقاتل في اللواء 6310، لواء القدس (16 عاماً).

واللواء (احتياط) يانيف يتسحاق أورين، 35 عاماً، من عين جدي، مقاتل في الكتيبة 8119، لواء القدس (16) .

الجنود الثلاثة قتلوا صباح الخميس، في عملية لواء في حي الزيتون، شمال محور نيتسريم، وفي الساعة 08:23 استعدت قوة من المديرية العامة للمناطق البحثية التابعة للواء 16 احتياط للدخول إلى منزل خاص مكون من طابقين لتوسيع المنطقة الأمنية".

وأوضح البيان: أن الجنود في البداية قاموا بمسحه ضوئيًا بطائرات بدون طيار وكان كل شيء على ما يرام، وعندما بدأت القوة بالدخول، كان لدى قائد الفريق واثنين من المسلحين الوقت الكافي لدخول المنزل، حيث رصدت كاميرا عكسية مثبتة في مكان قريب القوة وقامت بتفعيل عبوة موضوعة على جدار مجاور، قُتل ثلاثة مقاتلين بقوا بالخارج، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة، وأربعة بجروح متوسطة، واثنان بصدمة، ويبدو أن الكاميرا الخلفية الصغيرة التي لا يمكن التعرف عليها تقريبًا هي التي قامت بتنشيط الشاحن" .