ديزل قط مقاتل بسترة مضادة للرصاص يخدم مع الجيش الروسي.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مواقع روسية عن القط "ديزل" المقاتل إلى جانب الجيش، ويرتدي سترة مضادة للرصاص و"يخدم" في منطقة العملية العسكرية الخاصة مع المقاتلين من مجموعة القوات الروسية"O".

ونشر الموقع الروسي عبر منصة أكس مقطع فيديو للقط ديزل، الذي انضم إلى العسكريين من تشيليابينسك في يوليو، ومهمته صيد القوارض التي تفسد الإمدادات العسكرية.

القط ديزل أسود اللون وهو من أنواع القطط الروسية، التي تتميز بالأذن الطويلة والعيون الثاقبة، والجسد الرشيق، وتتمتع بالذكاء، والسرعة في الانقضاض على الفريسة .