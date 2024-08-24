تحذير للملتحقين بـ"الهندسة".. مستجدات التنسيق والثانوية العامة على قناة واتساب الخليج 365 أولاً بأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

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وشهد اليوم السبت العديد من التطورات والمستجدات الخاصة بالتنسيق الجامعي وطلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة، نستعرض أبرزها في التقريرالتالي:

وعلى مستوى التعليم العالي، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط الخاصة بتنظيم حفلات تخرج الطلاب بالجامعات المصرية، للتأكيد على أن تنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية يكون حصريًا داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة، ولا يجوز تسمية أي فعالية تُعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة "حفل تخرج"، ولا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات، ويحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضورها.

ومن جهته، افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المنشآت الطبية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وقررت وزارة التعليم العالي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لمدة 24 ساعة لتنتهي المرحلة الثانية في السابعة من مساء الأحد 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

كما سيتم عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، غدا الأحد.

في سياق متصل، نشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، تحذيرا هاماً لخريجي الثانوية العامة من الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا