بالصور.. افتتاح الدورة الثانية من معرض السويس للكتاب



محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ الدورة الثانية من معرض السويس للكتاب، بمشاركة 52 ناشرًا ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة.

ويستقبل المعرض زواره اليوم السبت ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس قطاع النشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودكتور أسامة طلعت أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، وأحمد الوزيري السكرتير العام المساعد، وقيادات الهيئة العامة للكتاب.

وتفقد رئيس الهيئة ونائب المحافظ المعرض الذي شهد اقبال من المواطنين على التجول في أقسام المعرض وشراء الكتب، من دور النشر المختلفة، مع إقبال واضح على كتب الأطفال، وتخلل الافتتاح عدة فقرات فنية للفلكلور السويسي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال، بجانب عروض ترفيهية لفرقة التنورة.

وقال الدكتور أحمد بهي، إن المعرض العام الماضي حقق نجاحا كبيرا في دورته الأولى مع إقبال كبير على اقتناء الكتب، وارتفاع نسبة مبيعات كتب دور النشر والقطاعات المشاركة، الأمر الذي يؤكد على إقبال المصريين على القراءة، واقتناء كل ما يصدر من مؤلفات جديدة في كافة فروع المعرفة.

وأضاف ان الهيئة أجرت تطوير المعرض حتى أصبح في هذه الدورة واحدا من معارض المحافظات المهمة والتي تشهد إقبالا كبيرا، وأوضح أن معرض السويس من المعارض الصيفية التي تقيمها الهيئة لنشر القراءة، والاهتمام بالجيل الجديدة من الأطفال والشباب.

ويقدم المعرض مئات العناوين المهمة التي ترسخ الوعي، وتنشر المعرفة وتغذي العقل، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية.

أوضح الدكتور بهي أن خلال فترة المعرض سيتم تنظيم برنامجا ثقافيا يحتفي بكوكبة من مبدعي محافظة السويس، وتناول الإبداع في السويس من الشعر والسرد والمسرح، كما يحتفي بإرث السويس المحافظة العريقة، ويكرم الفائزين بجوائز ثقافية، بجانب تنظيم لقاءات وندوات دينية التعاون مع وزارة الأوقاف.

وتشارك الهيئة في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة بكافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بينها إصدارات سلسلة عقول، وإصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة ديوان الشعر المصري "ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدى"، و"ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا"، و"ابن نباته المصري.. قامت قيامة قلبى"، و"البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول".

كما تشارك الهيئة بإصدارات أبو الهول، وفجر الضمير، لعالم المصريات سليم حسن، وإصدارات أحمد لطفي السيد، وإصدارات سلسلة حكايات النصر، وسلسلة مصريات، وتاريخ المصريين، والثقافة الشعبية، وموسوعة مصر القديمة، وموسوعة الأغاني، وموسوعة وصف مصر، وكتاب الخط الكوني، وسلسلة رؤية، ومؤلفات ثروت عكاشة، وذاكرة الفنون.

فضلًا عن مجموعة كبيرة من اصدارات كتب الأطفال، والنشر العام، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين "أمهات في المنفى"، والناس الأكابر للكاتب يوسف جوهر، وكتاب ليالي سطيح للشاعر حافظ إبراهيم، و "حواديت عم فرج" للكاتب الكبير نعمان عاشور وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى مؤلفات مبدعين وكتاب محافظة دمياط.