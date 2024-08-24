"سلكوا بينهم بطفايات الحريق".. مشاجرة بالشوم والكراسي بين معازيم فرح بالقليوبية والسبب صادم -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

على خلفية مشاهد الأكشن في الأفلام المصرية، شهدت إحدى قاعات الأفراح بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، مشاجرة بالشوم والكراسي، بسبب الخلاف على وجبات الطعام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقاطع مصورة لمشاجرة في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة مسطرد بسبب الوجبات والحلوى داخل الفرح.

وأكد رواد التواصل، أن قلة الوجبات تسببت في مشاجرة بين أهل العريس والعروسة، حيث لم تكفِ الوجبات أعداد المعازيم الكبيرة التي حضرت حفل الزفاف.

ونشبت مشاجرة بين عدد من المعازيم استخدموا فيها الكراسي وألقوها على بعضهم البعض، وتدخل البعض للسيطرة عليها عن طريق طفايات الحريق، ونجح عدد من الحضور في السيطرة على المشاجرة.