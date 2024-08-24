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ارتفاع حاد في مؤشرات كليات الحاسبات لطلاب علمي علوم بتنسيق المرحلة الثانية 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم ورياضة عن ارتفاع من 5 إلى 7 درجات في تنسيق كليات المرحلة الثانية للعام الجامعي 2024 -2025 لطلاب شعبتي العلمي علوم والعلمي وذلك نظرا للارتقاع في شرائح الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 90% و75%.

وارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع ونسبة مئوية من 80% إلى 85% من 8.8% إلى 11.8%، وارتفع كذلك عدد الحاصلين على مجموع من 85% إلى 90% من 6% إلى 9.8% وكذلك ارتفعت شريحة الطلاب الحاصلين على مجموع من 75% وحتى 80% من 11.7% وحتى 13.5%.

ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء اصطناعي علمي علوم بارتفاع يقدر بحوالي 10 درجات عن تنسيق العام الماضي والذي توقف عند حاسبات مطروح 356.5.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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