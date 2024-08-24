إخماد حريق غابات مستعر منذ أيام في البرتغال

ابوظبي - سيف اليزيد - سيطر رجال الإطفاء على حريق غابات كبير في غابة في جزيرة ماديرا البرتغالية، وفقا لما ذكره أنطونيو نونيز، الرئيس الإقليمي لهيئة الحماية المدنية اليوم السبت.

ووصلت طائرتان من إسبانيا، أمس الأول الخميس، بناء على طلب الاتحاد الأوروبي بعدما طلبت البرتغال المساعدة من التكتل.

يمكن لكل من الطائرتين، اللتين تعملان بمحركين، حمل نحو 6000 لتر من الماء. وساعد في جهودهما الطقس الضبابي وارتفاع نسبة الرطوبة.

أرسلت الطائرتان الإسبانيتان بشكل رئيسي إلى الجبال الواقعة حول "بيكو رويفو"، أعلى جبل في الجزيرة، البالغ ارتفاعه أكثر من 1800 متر.

وباءت محاولات مروحية الإطفاء الوحيدة في ماديرا لاحتواء الحريق بالفشل.

وبحسب بيانات من البرنامج الأوروبي لرصد الأرض (كوبرنيكوس)، دمر حريق الغابات، الذي اندلع في 14 أغسطس، حوالي 5000 هكتار من المناظر الطبيعية.

ولم تسجل إصابات أو أضرار في المباني حتى الآن، لكن العلماء يتحسرون على الضرر البالغ على البيئة وتدمير النباتات ونفوق الحيوانات.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن الشرطة الجنائية تحقق في سبب الحريق. وأفاد تقرير الوكالة بأن ميجيل ألبوكيركي الرئيس الإقليمي لحكومة ماديرا تحدث بالفعل عن حريق عمدي.