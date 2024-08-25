حزب الله ينفذ سلسلة عمليات ضد الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الإسلامية - حزب الله، السبت، سلسلة عمليات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في استمرارٍ لدعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته.

وأعلنت المقاومة استهداف قوة من الجمع ‏الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع "الراهب" العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة الصاروخية محققةً إصابةً ‏مباشرة.

استهداف موقع "حانيتا" بقذائف المدفعية

واستهدفت المقاومة تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال ‏في محيط موقع "حانيتا" بقذائف المدفعية، كما استهدفت انتشاراً للجنود الإسرائيليين موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة محققةً إصابة مباشرة.‏

وفي عمليتين منفصليتن، استهدفت المقاومة موقعي الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وزبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك بالأسلحة الصاروخية التي حققت إصابة مباشرة في الموقعين الإسرائيليين.

مجاهدو المقاومة ردوا على مصدر نيران عبر بالأسلحة الرشاشة مستهدفين موقع رويسات العلم بعد الاعتداءات ‌‏التي قام بها الاحتلال من هذا الموقع والتي طالت أطراف وبساتين ‌‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية نشرت مشاهد توثق عملية استهدافهاوحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية في قاعدة "ميرون"، شمال فلسطين المحتلة.

مستوطنة يعرا

وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلنت المقاومة شنّها هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوبي مستوطنة "يعرا"، مستهدفةً أماكن تموضع ضباطها وجنودها.

وأكّدت، في بيانٍ، تحقيقها إصابة دقيقة، مشيرةً إلى أنّ هذه العملية تأتي دعماً لقطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والمنازل الجنوبية الصامدة.

استهداف موقع "الراهب" بقذائف ‏المدفعية

استهدفت المقاومة الإسلامية موقع "الراهب" بقذائف ‏المدفعية، وأصابته إصابةً مباشرة، وبعد ذلك بـ15 دقيقة، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في ‏الموقع نفسه بمحلّقة انقضاضية، وأصابته إصابةً مباشرة.

كذلك، استهدف مجاهدو المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وأيضاً استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط موقع "حدب يارون" بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.

استهداف موقع هرمون بمحلّقة انقضاضية

وفي ساعات الصباح الأولى، استهدفت المقاومة موقع "هرمون" بمحلّقة انقضاضية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.‏

وفي ظل عمليات المقاومة الإسلامية المستمرة منذ الـ8 من أكتوبر 2023 مع كلّ ما تكبّد الاحتلال من خسائر على أكثر من صعيد، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "ما يجري حالياً في الشمال هو فضيحة يصعب وصفها".

وكان "اللوبي 1701" قد أشار في تقرير، إلى أنه منذ 10 شهور، "يشهد الجليل يومياً طائرات مسيّرة، وقذائف صاروخية، وصفارات إنذار، ورعباً وركضاً".