الاحتلال يتوقع اقتراب الرد بالتزامن مع أربعينية الحسين اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، بعد تقييم الوضع وتوقع الرد في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن اليوم الأحد سيكون يوم الزيارة الشعبانية أو المعروفة أيضا بأربعين الحسين، والتي تصادف اليوم الأربعين من عاشوراء، وهذا هو اليوم الذي يرفع فيه الشيعة العلم الأحمر الذي يرمز إلى الانتقام، ومن الممكن أن يرغب نصر الله في استعادة هذا الرمز الإسلامي.

العلم الأحمر الإيراني

يرمز اللواء الأحمر إلى الهوية الوطنية الإيرانية، والقوة في القتال والشجاعة، وهو أحد ألوان العلم الإيراني، تحت اللونين الأخضر الدال على الإسلام، والأبيض الذي يرمز إلى السلام.

وفي الثقافة الإيرانية القديمة، كانت تُرفع الأعلام الحمراء فوق منازل أصحاب الدم، ولا تُنزل إلا بعد الأخذ بالثأر.

وخلال السنوات الماضية رُفعت الرايات الحمراء في مسيرات تشييع شخصيات إيرانية وفوق قباب المساجد والعتبات، إشارة إلى الحزن الوطني وواجب الانتقام.

وشكّلت عملية اغتيال هنية خرقاً واضحاً للوضع الأمني في إيران، لا سيما في ظل إجراءات مشددة رافقت عملية تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وقُتل هنية في هجوم بصاروخ موجه، استهدف مقر إقامته في طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وتوعدت إيران بالرد القاسي على إسرائيل، ومازالت تعيش تل ابيب حالة من الحرب النفسية التي تمارسها إيران قبل تنفيذ الرد .