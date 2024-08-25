انتشال 7 شهداء بعد غارة استهدفت منزل عائلة معمر في دير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً لعائلة معمر بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع، وانتشل الدفاع المدني حتى الآن 7 شهداء جراء القصف .

منظمة الصحة العالمية

في وقت سابق، قال منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، إن حوالي 15 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منظمة الصحة العالمية قولها، إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد، بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية.

وأوضحت المنظمة، أن من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفقا لوكالة "وفا".

وذكر مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان لوكالة "وفا"، أن المستشفى أحصى ما يقارب 5 آلاف طفل، حيث تنطبق على ثلث الحالات أعراض سوء التغذية، لافتا إلى أن 25% من هذه الحالات لم تخضع لعلاج مكثف لتصنيفها بأنها سوء تغذية مع مضاعفات.

وأضاف: "توافد الحالات مع مضاعفاتها يعني أن هذه محطة ما قبل الموت".