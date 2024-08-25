فتح موقع التنسيق لتسجيل طلاب الشهادات المعادلة اختبارات القدرات 2024 ورابط الإدخال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، تسجيل رغبات اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وللراغبين في تسجيل اختبارات القدرات اضغط هنا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، بدء من الأحد 25 أغسطس.

وكان مكتب التنسيق قد قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لمدة 24 ساعة لتنتهي المرحلة الثانية في السابعة من مساء الأحد 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.