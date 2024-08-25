رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يشيد بمبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - برازيليا (وام)

أشاد معالي رودريغو باجيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز السلام والتسامح، جاء ذلك خلال استقباله أمس وفد المجلس برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة برازيليا.

وقال معالي رودريغو باجيكو إن العالم بحاجه إلى منصة مثل البرلمان الدولي للتسامح والسلام من شأنها تعزيز هذا الهدف الإنساني السامي، مؤكداً دعمه لتوجهات المجلس وتطلعه للعمل المشترك بين البرلمان البرازيلي والبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

من جانبه، شكر معالي الجروان، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي على حسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها المجلس في البرازيل، والدعم الكبير لتوجهات المجلس، مؤكداً أهمية العمل والتعاون لما فيه مصلحة وخير التسامح والسلام في العالم.

في سياق متصل، زار وفد المجلس، البرلمان البرازيلي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وعقد جلسة مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البرازيليين.

وتطرق الحوار إلى القضايا الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة في ظل التحديات الراهنة، كما ناقش الوفد أهمية تعزيز جهود السلام العادل والشامل في المنطقة.

وعقد وفد المجلس مؤتمراً صحفياً، أكد فيه معالي الجروان الدور المحوري الذي تلعبه البرازيل في دعم قضايا التسامح والسلام على الساحة الدولية.