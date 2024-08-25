تكريم أبطال الفروسية في سباق الخيول بنادي العربي بإدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بمركز ومدينة إدفو، فعاليات "مهرجان الفروسية السنوى"، بنادي العربي بحضور إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والدكتور سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة بأسوان والدكتور محمد دربالة الأستاذ المساعد بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومستشار إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة لشئون الفروسية.

أقيم المهرجان ضمن فعاليات الاحتفال السنوي بمولد الإمام محمد أبو الفتوح العربي والإمام الحاج أحمد أبو الحسن بقرية كلح المفالسة شرق مركز إدفو محافظة أسوان.

وتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين والمشاركين في المهرجان، بحضور العميد محمد المصري مستشار مدير الأكاديمية العسكرية للفروسية وعضو لجنة المشروع القومي لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وفي نهاية المهرجان توجهت كريمة العربي رئيس مجلس إدارة نادي العربى الرياضي للفروسية، بالشكر للمشاركين في المهرجان وأكدت على مكانة رياضة الفروسية بصعيد مصر والتي تحظى بشعبية كبيرة وجمهور عريض.

وأوضحت "العربي"، بأن وجود النادي العربى للفروسية على أرض صعيد مصر هو عمل كبير ومُشرف ويؤكد على دعم القيادة السياسية والحكومة لتنمية الصعيد في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي، فقد حصل النادي على موافقة وزارة الشباب والرياضه وإعتماد النادي العربي الرياضي بالكلح شرق كأول نادى للفروسية والخيول في صعيد مصر.

وأشارت إلى أن الخيل موروث ثقافي وإجتماعى ضارب بجذوره لمئات السنين كجزء من هوية صعيد مصر ووجود النادي العربي الرياضي للفروسية يؤكد على رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بتربية الخيول العربية.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه برئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، يبمشاركة رجال أعمال متخصصين في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري، وأن تكون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية لمشروع مرابط الخيل والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقاً للمعايير الدولية، وهو ما تم ترجمته إلى إصدار القانون الخاص بمحطة الزهراء للخيول العربية ويهدف القانون، إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية.