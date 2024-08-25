"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمانة العمل الجماهيري بمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعا تنظيميا، لمتابعة وتقييم الأداء مع أمانة العمل الجماهيري ب محافظة القاهرة بكافة اقسامها ووحداتها الحزبية.

حضر الاجتماع النائب عمرو رشدي أمين العمل الجماهيري بمحافظة القاهرة، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيرى المركزية، وكافة تشكيل أمانة العمل الجماهيري ب محافظة القاهرة بأقسامها ووحداتها الحزبية.

وأكد المهندس أحمد أمين مسعود، أن هناك حركة من التغييرات والتصعيدات ستشهدها أمانة العمل الجماهيري خلال الفترة القادمة بناءا علي المجهودات المبذولة، معلنا إطلاق معسكر تنظيمي ترفيهي في شهر سبتمبر المقبل.

كما أكد النائب عمرو رشدي السعي المستمر لضم جميع الكوادر المختلفة والفعالة في الهيكل التنظيمي للأمانة.

وفي نهاية الاجتماع، أهدت أمانة العمل الجماهيري المركزية، درع تكريم، للنائب عمرو رشدي أمين العمل الجماهيري بمحافظة القاهرة، تقديرا علي المجهودات المبذولة من الأمانة خلال الفترة السابقة، وحرص المشاركون في الاجتماع التنظيمى على التقاط صورة تذكارية جماعية.