لتسهيل المساعدات الإنسانية.. البرهان يتلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تناولا فيه تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من جميع المعابر إلى داخل السودان خاصةً معبر أدري.

يأتي ذلك في إطار تقديم الدعم والعون الإنساني للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب.

وأكد البرهان إلتزام حكومة السودان بتسهيل وصول القوافل الإنسانية، مشيرًا إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين مؤكداً إستعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى.