حدث ليلًا| صدمة بمؤشرات تنسيق طلبة العلمي.. ومفاجأة بشأن الملء الخامس لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

مفاجأة بشأن الملء الخامس بسد النهضة.. عباس شراقي: فتح 3 بوابات مفيض علوية

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن موقع إثيوبى (Ethiopia News) نشر صورة حديثة منذ ساعة اليوم 24 أغسطس 2024 لسد النهضة توضح بوابات المفيض العلوية وبها ثلاثة بوابات مفتوحة من شأنها الحفاظ على منسوب البحيرة الحالى عند 634 م بتخزين خامس قدره 13 مليار م3، واجمالى التخزين فى البحيرة 54 مليار م3.

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بيان عاجل من التعليم العالي بشأن حفلات التخرج

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

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أول تعليق من مصطفى بكري على استبعاده من اتحاد القبائل العربية

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لاتحاد القبائل العربية في مسيرته التنموية ودعم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

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توفير الأدوية.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة أثناء تفقده مستشفى أوسيم المركزي

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ للتمتع بحياة صحية سليمة وأمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

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أمطار رعدية وحرارة.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 25 أغسطس 2024، والظواهر الجوية المتوقعة.

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قبل زفافها بأيام.. وفاة مضيفة طيران مصرية أثناء رحلة بأزمة قلبية

نعت شركة مصر للطيران، المضيفة الجوية ريهام هشام محمود الخليفة، والتي وافتها المنية في كازابلانكا أثناء رحلة عمل بالمملكة المغربية.

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فتح أبواب السعودية وإغلاق أبوابنا.. باسل السيسي ينتقد نظام كوتة العمرة

طالبت شركات السياحة مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بتطبيق نظام الحصص (الكوتة) لتأشيرات العمرة لكل شركة خلال موسم العمرة الجديد لعام 1446هـ.

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التقديم خلال ساعات.. فرص عمل برواتب تصل لـ38 ألف جنيه - تخصصات وشروط التقديم

كشفت وزارة العمل، عن عدد من فرص العمل المتاحة في البوسنة والهرسك برواتب تصل لـ38 ألف جنيهًا، وتأمينات، ومواصلات،، ومبيت، ومزايا عدة.

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يرتفع تنسيقها 13 درجة عن العام الماضي.. مفاجأة ثقيلة لطلاب علمي علوم بمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية

كشفت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم ورياضة عن ارتفاع من 5 إلى 7 درجات في تنسيق كليات المرحلة الثانية للعام الجامعي 2024 -2025 لطلاب شعبتي العلمي علوم والعلمي رياضة وذلك نظرا للارتفاع في شرائح الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 90% و75%.

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ارتفاع حاد في مؤشرات كليات الحاسبات لطلاب علمي علوم بتنسيق المرحلة الثانية 2024

كشفت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم ورياضة عن ارتفاع من 5 إلى 7 درجات في تنسيق كليات المرحلة الثانية للعام الجامعي 2024 -2025 لطلاب شعبتي العلمي علوم والعلمي رياضة وذلك نظرا للارتقاع في شرائح الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 90% و75%.

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