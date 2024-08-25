نتانياهو: مصممون على القيام بكل شيء لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ومن يؤذينا سنؤذيه

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أنّنا رصدنا استعداد "حزب الله" لمهاجمة إسرائيل، ووجّهنا الجيش للمبادرة لإزالة التّهديدات"، زاعمًا أنّ "الجيش دمّر آلاف الصّواريخ الّتي كانت موجّهة لشمال إسرائيل وأزال تهديدات أخرى".

وأكّد في كلمة له، أنّ "الجيش يعمل بقوّة كبيرة لإزالة التّهديدات عبر الدّفاع والهجوم"، داعيًا الإسرائيليّين إلى "متابعة توجيهات الجبهة الدّاخليّة، ونحن مستعدّون للدّفاع عن دولتنا". وشدّد على "أنّنا مصمّمون على القيام بكلّ شيء لحماية بلادنا، وإعادة سكان الشّمال إلى منازلهم بأمان، ومواصلة اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا، نؤذيه".