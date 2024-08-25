أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أنّنا رصدنا استعداد "حزب الله" لمهاجمة إسرائيل، ووجّهنا الجيش للمبادرة لإزالة التّهديدات"، زاعمًا أنّ "الجيش دمّر آلاف الصّواريخ الّتي كانت موجّهة لشمال إسرائيل وأزال تهديدات أخرى".
وأكّد في كلمة له، أنّ "الجيش يعمل بقوّة كبيرة لإزالة التّهديدات عبر الدّفاع والهجوم"، داعيًا الإسرائيليّين إلى "متابعة توجيهات الجبهة الدّاخليّة، ونحن مستعدّون للدّفاع عن دولتنا". وشدّد على "أنّنا مصمّمون على القيام بكلّ شيء لحماية بلادنا، وإعادة سكان الشّمال إلى منازلهم بأمان، ومواصلة اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا، نؤذيه".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: مصممون على القيام بكل شيء لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ومن يؤذينا سنؤذيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.