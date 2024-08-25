رئيس حزب إسرائيلي: أعداؤنا وحدهم من سيحددون توقيت التصعيد ومستواه

اعتبر رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي جدعون ساعر (Gideon Sa'ar)، أنّ "في مواجهة قرار "حزب الله" إطلاق آلاف الصّواريخ والقذائف، اختارت الحكومة مرّة أخرى البديل الاستراتيجي الأقل صحة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "خيار إحباط الهجوم فقط بعد 10 أشهر ونصف الشّهر من هجمات "حزب الله" على إسرائيل، هو استمرار لسياسة الاحتواء. ولهذا القرار معنى واحد: أنّ أعداءنا وحدهم هم الّذين سيحدّدون توقيت التّصعيد ومستواه"، مشدّدًا على أنّه "كان ينبغي استغلال هذه الفرصة لاتخاذ قرار بشأن هجوم استباقي شامل، لتغيير الواقع في الشّمال".

وأكّد ساعر أنّ "ترك الواقع القائم في شمال البلاد على حاله، يعني استمرار الإدماج. ولن تكون هناك في أي~ وقت من الأوقات في المستقبل، ظروف للعمل. ومن هرب من الحرب، فالحرب ستطارده".