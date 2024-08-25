"حزب الله": جميع مسيّراتنا الهجومية عبرت ‏الحدود باتجاه هدفها وعمليتنا العسكرية ‏لهذا اليوم أُنجزت

أعلن "​حزب الله​" في بيان، "إطلاق جميع المسيّرات الهجوميّة في الأوقات المحدّدة لها ومن جميع مرابضها، وعبرت ‏الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعدّدة، وبالتّالي تكون عمليّتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمّت وأُنجزت بحمد الله".

وشدّد على أنّ "ادّعاءات العدو حول العمل الاستباقي الّذي قام به والاستهدافات الّتي حقّقها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة، هي ‏ادّعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتمّ تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لـ"حزب الله" السيّد ‏حسن نصر الله يُحدّد لاحقًا هذا اليوم".