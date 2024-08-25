"حزب الله": جميع مسيّراتنا الهجومية عبرت ‏الحدود باتجاه هدفها وعمليتنا العسكرية ‏لهذا اليوم أُنجزت

أعلن "حزب الله" في بيان، "إطلاق جميع المسيّرات الهجوميّة في الأوقات المحدّدة لها ومن جميع مرابضها، وعبرت الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعدّدة، وبالتّالي تكون عمليّتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمّت وأُنجزت بحمد الله".
وشدّد على أنّ "ادّعاءات العدو حول العمل الاستباقي الّذي قام به والاستهدافات الّتي حقّقها وتعطيله لهجوم المقاومة، هي ادّعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتمّ تفنيدها في خطاب للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله يُحدّد لاحقًا هذا اليوم".
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