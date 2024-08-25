وزارة الصحة: شهيد في الغارة الإسرائيلية بمسيّرة على سيارة في بلدة الخيام

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامة، في بيان، "استشهاد شخص نتيجة الغارة الإسرائيليّة بمسيّرة على سيّارة في بلدة الخيام".

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