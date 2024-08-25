ميقاتي دعا لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع الساعة 10:30 اليوم بضوء التطورات الأخيرة

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، لجنة الطّوارئ الوزاريّة إلى اجتماع يُعقد عند العاشرة والنّصف من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطوّرات الّتي حصلت في السّاعات الماضية.

وأشار إلى أنّ "الدّعوة موجّهة أيضًا لكلّ من تسمح ظروفه من الوزراء بالحضور، في سبيل المزيد من التّشاور".