دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لجنة الطّوارئ الوزاريّة إلى اجتماع يُعقد عند العاشرة والنّصف من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطوّرات الّتي حصلت في السّاعات الماضية.
وأشار إلى أنّ "الدّعوة موجّهة أيضًا لكلّ من تسمح ظروفه من الوزراء بالحضور، في سبيل المزيد من التّشاور".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دعا لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع الساعة 10:30 اليوم بضوء التطورات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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