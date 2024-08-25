أعلنت حركة "أمل"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ أفواج المقاومة اللّبنانيّة "أمل" إلى قائدها الإمام السيّد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة، الشّهيد أيمن كامل إدريس 'لواء الخيام'، من بلدة الخيام مواليد عام 1989، الّذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعًا عن لبنان والجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر "أمل" نعت عنصرًا سقط "أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعًا عن لبنان والجنوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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