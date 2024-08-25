كلمة للسيد حسن نصرالله حول التطورات الأخيرة ‏عند الساعة 6 من مساء اليوم

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" في بيان، أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله يلقي كلمةً حول التّطوّرات الأخيرة، ‏عند السّاعة السّادسة من مساء اليوم الأحد 25/8/2024‏".

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