في 20 دقيقة.. إسرائيل تقصف 40 موقعا لحزب الله في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ 40 ضربة على أهداف تابعة لحزب الله خلال 20 دقيقة.

ووفقا لقناة "العربية"، فقد جاء ذلك بالتزامن مع عقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة اجتماعاً طارئاً في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في تسجيل مصور اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية "رصدت استعدادات لحزب الله لاطلاق صواريخ وقذائف صاروخية نحو الداخل الإسرائيلي" ونفذت ضربات إستباقية على أهداف في الجنوب اللبناني.

ودعت إسرائيل أهالي الجنوب اللبناني إلى المغادرة فوراً، معلنة أنها شنت ضربات استباقية على قرى حدودية في جنوب لبنان منعاً لـ "هجوم كبير" من حزب الله.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن مسئولين إسرائيليين كبار قولهم إن التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا، في ظل توعده بالرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر في بيروت.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لم يتخل عن الهجوم بغض النظر عن المفاوضات المستمرة في القاهرة لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

كما نقلت الهيئة عن مسئولين أن واشنطن رفعت حالة التأهب بالمنطقة وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة في زيارة مفاجئة.

وأردفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، شاركوا في جلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبا.