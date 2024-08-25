صور وفيديو ترصد اللحظات الأولي لحريق مصنع كيماويات العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - محافظات:

سيطرت قوات الحماية المدنية فى الشرقية، على حريق هائل نشب بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان، ما تسبب فى إصابة 3 أشخاص باختناق وصدمة عصبية، إلى جانب وقوع خسائر مادية فادحة.

كانت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وجري الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحريق.

في السياق ذاته، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد حجم الحريق الضخم الذي نشب في مصنع الكيماويات، وسجل الفيديوهات لحظة امتداد النيران وتطاير ألسنة اللهب والدخان بكثافة كبيرة في الهواء.