إرسال أكثر من 50 عربة إطفاء لإخماد حريق هائل في تايبيه الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ)

ذكرت إدارة الإطفاء أنه تم إرسال أكثر من 50 عربة إطفاء لإخماد حريق هائل، اجتاح العديد من المباني الصناعية، في منطقة "تايشان"، في مدينة تايبيه الجديدة، الليلة الماضية.

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الهائل، الذي اندلع في ثمانية مبان صناعية، بما في ذلك مصنع للأخشاب، بين الساعة 11 و50 دقيقة ومنتصف الليل، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه".

وأضافت الإدارة أنه تم إرسال أكثر من 50 عربة إطفاء و267 رجل إطفاء من مراكز الإطفاء بمناطق تاويوان وتايبيه الجديدة وتايبيه لمكافحة النيران.

وتشير تقارير أولية إلى عدم سقوط قتلى أو مصابين بسبب الحريق.

وقال تشين تسونج-يوه، المفوض بإدارة الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة للصحفيين، في الموقع ، صباح اليوم الأحد إنه تم الإبلاغ عن نشوب حريق في طريق "فينجيانج" في الساعة العاشرة و26 دقيقة مساء أمس السبت.

وأضاف أنه عندما وصل رجال الإطفاء إلى المنطقة الصناعية، كانت النيران تحيط بالفعل بمصنع الأخشاب هناك.

وتابع أن الحريق امتد بسرعة إلى مبان مجاورة، حيث أتى على حوالي 6600 متر مربع من المنطقة الصناعية، قبل أن يتم السيطرة عليه.