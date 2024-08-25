إزالة291 حالة تعدِ جديدة علي أراضى زراعية وأملاك الدولة في بني سويف -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد حالات الإزالة التي جرت خلال المرحلة الثانية من الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة بلغ 291 حالة.

وأوضح أن عدد حالات الإزالة تضمنت 139 حالة تعد على أرض أملاك الدولة على 9296 متراً، و 152 حالة تعد على 6 أفدنة و 20 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالي ما جرى إزالته خلال المرحلتين" الأولى والثانية" من الموجة إلى 514 حالة بواقع 223 للمرحلة الأولى، و291 للمرحلة الثانية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ووجه محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية، والوحدات المحلية، والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.