أمطار رعدية والحرارة تصل لـ 42.. توقعات حالة الطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أنه توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (حلايب وشلاتين وأبو سمبل).

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء (حلايب وشلاتين وأبو سمبل)، على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة.

- السواحل الشمالية: 33 درجة.

- جنوب سيناء: 39 درجة.

- شمال الصعيد: 39 درجة.

- جنوب الصعيد: 42 درجة.