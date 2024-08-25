شكرا لقرائتكم خبر عن لحل مشكلة التكدس السكانى.. الحكومة تستهدف 43 مدينة ذكية بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها استهداف نحو 43 مدينة ذكية (مدن الجيل الرابع) بحلول عام 2030 مقابل 38 مدينة ذكية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.

ويأتي ذلك في ضوء الرؤيه الحكومية نحو إنشاء ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، ووضعت على عاتقها تغيير الخريطة العمرانية في البلاد، وحل أزمات التكدس السكاني، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية حقيقية في هذا المجال، وذلك في إطار تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد اقتصادية - اجتماعية - عمرانية في المدن القائمة والجديدة.

وفي هذا الصدد، تضمن برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) ويحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستداما" حزمة من الاجراءات لاستمرار النهج نحو التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع وفي مقدمة ذلك استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

يأتي ذلك إلي جانب التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وتحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنميةوتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين.